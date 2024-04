Oggi il summit in Procura Misure di sicurezza ai raggi X Verifiche sul rispetto del piano

(Di lunedì 15 aprile 2024) CAMUGNANO (Bologna) Il team di investigatori nominati dallasi riunirà. A quasi una settimana dall’esplosione che ha devastato la centrale idroelettrica di Suviana e distrutto l’esistenza di sette famiglie, carabinieri, vigili del fuoco e tecnici dell’ispettorato del lavoro relazioneranno altore Giuseppe Amato e al pm Flavio Lazzarini sulle prime fasi degli accertamenti avviati subito dopo la tragedia, costata la vita a sette lavoratori. Un tavolo preliminare, durante il quale si ragionerà sui prossimi step d’indagine, in un’inchiesta per omicidio e disastro colposi che si annuncia lunga e complessa. Mentre i militari di Nucleo investigativo e polizia giudiziaria continuano a sentire i sopravvissuti della tragedia (si inizieranno ad ascoltare i feriti), i colleghi del Nucleo ispettorato del ...

