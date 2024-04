Officine della Cultura | “Il panino che fa bene all’amicizia”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 aprile 2024) Arezzo, 15 aprile 2024 – La primavera ha il profumo di unspeciale, che mescola alla farina gli ingredienti più preziosi per un pomeriggio d’allegria: l’amicizia, il racconto, la musica e una merenda in buona compagnia. Sabato 20 aprile, con inizio alle ore 16:30, l’appuntamento per famiglie e bambini affamati di storie e di sorrisi è presso Sentiero di Casa, la prima Bagel House di Arezzo, per l’evento inauguralerassegna “Che mi leggi a merenda?” di e con Gianni Micheli. Nell’occasione protagonista del pomeriggio di festa sarà il racconto originale “Ildell’amicizia” in una prima cittadina che inviterà i presenti a scoprire il bagel, una pasta lievitata di origini polacche particolarmente diffusa negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Germania e, da pochi mesi, anche ad Arezzo, insieme ai suoi ...