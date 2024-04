Occidente col fiato sospeso Biden frena Netanyahu | Non devi attaccare l’Iran

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) ROMA "L’attacco iraniano ha dimostrato la vostra superiorità militare e tecnologica e il fatto che gli Stati occidentali, noi in primis, vi sono fattivamente al fianco: le forze americane hanno abbattuto 70 droni e e almeno tre missili balistici. Questa notte (L’altra notte, ndr) ha mostrato al mondo chenon è in grado di minacciarvi davvero, neppure se effettua una attacco massiccio. È un vostro successo. Non rovinate tutto con una rappresaglia immediata. E comunque, sappiate che noi non sosterremo o parteciperemo ad un eventuale vostro attacco contro". Così Joea Benjamin, nel cuore della notte israeliana. E questa telefonata, assieme alla constatazione che il 99% dei missili erano stati abbattuti e che non c’erano stati morti o danni significativi, ha portato il premier israeliana o ...