Nuovo clan sgominato | pizzo al ‘Castello delle Cerimonie”

(Di lunedì 15 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa nuova organizzazione malavitosa sgominata oggi dalla Polizia di Stato e dalla Dda di Napoli è anche ritenuta responsabile di avere imposto una estorsione da 5mila euro al Grand Hotel La Sonrisa di Sant’ Antonio Abate (Napoli), il cosiddetto Castello. Questo episodio estorsivo viene contestato, in particolare a Michele e Silverio Onorato e a Salvatore Scotognella. Michele Onorato, è emerso dalle indagini, avrebbe impartito gli ordini agli affiliati mentre era detenuto nel carcere di Frosinone. Il gip di Napoli Maria Luisa Miranda ha disposto l’arresto in carcere per Michele Onorato, 60 anni, ritenuto a capo deldel rione Moscarella, e per il figlio (e non il padre come precedentemente riportato) Silverio, 34enne. La nuova organizzazione criminale di Castellammare – nata da una scissione ...