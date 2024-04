Nuovo attacco a Sydney | uomo accoltella vescovo e fedeli durante la messa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024), 15 aprile 2024 – Dopo la tragedia di sabato scorso, un altronella zona Wakeley di: ilMari Emmanuel e alcunisarebbero statitiun sermone alla The Good Shepherd Church nella sera australiana. Il religioso è stato visto accasciarsi a terra e le sue condizioni non sono al momento conosciute. Un video che riprende l’aggressione del religioso sta circolando sui social. Stando ai media australiani, la polizia del New South Wales dovrebbe presto rilasciare una dichiarazione. Notizia in aggiornamento