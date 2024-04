Nuova inchiesta sui “serbatoi di manodopera” | sequestro da 64 | 7 milioni alla Gs spa del gruppo Carrefour Italia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024)sui “di” di importante società. Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Milano ha sequestrato per frode fiscale 64,7di eurosocietà GS spa deldei supermercatiin una delle inchieste del pm di Milano Paolo Storari che hanno fatto emergere un presunto sistema, come emerso in altre inchieste simili come il caso Esselunga, attraverso il quale grandi aziende si garantiscono “tariffe altamente competitive” sul mercato “appaltando” in modo irregolare per servizi di logistica e “movimentazione merci”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.