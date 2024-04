Notte tranquilla per Ndicka | ora altri accertamenti

(Di lunedì 15 aprile 2024) AGI - Notizie decisamente incoraggianti questa mattina sulle condizioni di salute di Evan, il difensore della Roma colpito da un malore nel corso della partita di domenica con l'Udinese. Il calciatore giallorosso ha trascorso una, senza alcuna complicazione, tanto che questa mattina è comparsa una sua foto sul quotidiano locale di Udine dove, a petto nudo, fa il segno di 'ok' sorridendo. Oggi comunque per lui sono previsti precisi e nuoviin ospedale. La direzione dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale ha reso noto che non è prevista la diffusione di alcun bollettino medico. La comunicazione sarà gestita direttamente dalla Roma. Nelle prossime ore, anche in base ai risultati che daranno gli, si potrà valutare quando il difensore sarà ...

Il difensore della Roma è ricoverato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dopo il malore in campo - L’ivoriano si è svegliato dopo una Notte passata tranquillamente. In mattinata dovrebbero arrivare i risultati degli esami fatti ieri sera tardi e sarà sottoposto ad altri accertamenti. Se i risultati ...gazzetta

N'Dicka sta bene anche dopo la Notte, in giornata le probabili dimissioni - La Notte per Evan N'Dicka è stata tranquilla, trascorsa serenamente. Le condizioni del difensore della Roma, ricoverato all'ospedale Santa Maria della Misericortdia di Udine dopo il malore avuto in ca ...udinetoday

Roma, Notte tranquilla per Ndicka: oggi può essere dimesso - In mattinata il difensore gialloroso farà altri accertamenti, nelle prossime ore anche in base agli accertamenti si potrà valutare quando ...sportmediaset.mediaset