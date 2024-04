Nottata di risse e follia Ferita anche una ragazza

(Di lunedì 15 aprile 2024) Unadi 24 anni soccorsa nella centralissima piazza della Vittoria, rimasta contusa in una rissa in piena notte nel centro storico della movida pavese. Un ragazzo 19enne aggredito al culmine di una lite in periferia, nella zona della Vigentina, fuori da una discoteca. Entrambi sono finiti in ospedale, trasportati con le ambulanze in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico San Matteo. Due episodi violenti avvenuti in meno di un paio d’ore nella notte tra sabato e ieri. Erano quasi le 3 quando al 112 sono arrivate le richieste d’intervento per una ririssa in piazza della Vittoria. Come sempre accade in simili circostanze, all’arrivo dei soccorritori e delle forze dell’ordine sul posto è stata trovata solo la, mentre gli altri coinvolti si erano già allontanati. In attesa ...

Tunisino accoltellato in Corso Mazzini. Notti insonni, tra risse e malamovida - Livorno, 15 aprile 2024 – Nottata movimentata quella tra sabato e domenica per la polizia, che è dovuta intervenire per far fronte a tre situazioni complesse per la sicurezza e l'ordine pubblico.

