Nonostante i costi l’edilizia rimane un grande volano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) DESIGN, ARCHITETTURA, TESSILE, mobile sono tutti sinonimi di Made in Italy e quanto valgono nel mondo in termini di reputazione lo si impara viaggiando. Nel mondo tutti amano il made in Italy, al pari della way of life degli italiani. "L’Italia e la Lombardia hanno un ruolo centrale nel mondo quando parliamo di design e di bellezza. A volte noi italiani lo dimentichiamo, ma basta andare fuori dai confini nazionali per rendersi conto di quanto il made in Italy e il made in Lombardia siano apprezzati e amati", parola di Regina De Albertis, prima donna presidente di Assimpredil Ance, l’associazione delle imprese di costruzione edili di Milano, Lodi, Monza e Brianza. È la piùrealtà territoriale di Ance, l’associazione nazionale che rappresenta le imprese di costruzione nel mondo Confindustria. Classe 1983, ingegnera, mamma di due bambini piccoli Regina De ...