“Non vogliamo figli” Catastrofe demografica | le nuove generazioni scelgono di non procreare “Amiamo la vita libera”

(Di lunedì 15 aprile 2024) E’ un fenomeno in costante aumento, quello delle cosiddette “coppie no kids“. Dietro l’inglesismo, si nasconde una tendenza sociale preoccupante da molti punti di vista. Quella delle coppie chevolontariamente di non avere. La procreazione non sembra, per loro, un obiettivo biologico e sociale. Preferiscono avere controllo sulle proprie vite ed essere liberi. L’altra metà delle coppie senza prole, invece, è frenata da motivi economici. In un Paese in cui il valore del denaro che abbiamo in tasca si riduce drasticamente giorno dopo giorno, e in cui i salari sono fermi al palo da più di 20 anni, per molti è impossibile pensare di mettere su famiglia. Sommando le due problematiche, il risultato è uno solo: l’Italia corre verso un “disastro demografico” che avrà pesanti conseguenze sociali ed economiche. (continua dopo la foto) I numeri ...