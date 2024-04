“Non li vedo perdere”

(Di lunedì 15 aprile 2024) Notizia fresca giunta in redazione: Ian Wright ha cambiato la sua previsione sul titolo dopo che sia il Liverpool che l’Arsenal hanno perso punti domenica. I tifosi del Manchester City saranno al settimo cielo vedendo la loro squadra rimanere in testa alla Premier League dopo la vittoria contro il Luton sabato. Entrambi i loro rivali per il titolo hanno sostanzialmente consegnato loro il titolo dopo aver armeggiato contro i loro avversari mentre giocavano in casa. Il Liverpool ha perso prima ad Anfield contro il Crystal Palace 1-0, prima che l’Arsenal perdesse nuovamente contro l’Aston Villa all’Emirates 2-0. All’inizio del fine settimana, molte persone avevano la squadra di Mikel Arteta come favorita per il titolo di Premier League, una previsione che senza dubbio è cambiata dopo il risultato di domenica. L’ex leggenda del club, Wright, aveva sostenuto la sua squadra prima della ...

“Arrivare al secondo posto non piace a nessuno. Il mio obiettivo è vincere e, se dovesse presentarsi un’occasione in Cina, non dovrò lasciarmela scappare“. A dirlo è Charles Leclerc , che ai taccuini ... (sportface)

Tour of the Alps: chi è Piganzoli, il futuro del ciclismo italiano. "Mi alleno sul Carpegna di Pantani" - Il valtellinese della Polti-Kometa, 21 anni, è un pupillo di Ivan Basso, che dice: "È il più forte della sua generazione". Lo scalatore: "Il mio idolo è Nibali". In gara 120 corridori di 18 squadre. L ...gazzetta

Evan N’Dicka, come sta: “non ha avuto un infarto”/ La Roma: “si sente meglio ed è di buon umore” - Evan N'Dicka, come sta dopo il malore: arriva il comunicato della Roma, secondo cui il calciatore "si sente meglio ed è di buon umore" ...ilsussidiario

Serie A: in campo Udinese-Roma 0-0 LIVE - La differenza in questi casi la fa l'atteggiamento della squadra, non il singolo. Abbiamo negli occhi le vittorie nel derby e di Milano, ma anche la partita di Lecce e il nostro obiettivo è non ...ansa