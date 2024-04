Non ce l’ha fatta Fernanda Paganin | si era ustionata nella sua casa di Taibon

(Di lunedì 15 aprile 2024) Nulla da fare per. La donna di 92 anni si erasuadied era stata ricoverata in ospedale nel reparto di Rianimazione del San Martino di Belluno.era stata ricoverata dopo essere stata investita da un ritorno di fiamma mentre stava accendendo con l’alcol la stufa nell’appartamento delladove alloggiano anche i figli Roberto e Marino Garavana, titolari della SG Marmi di Agordo.

Evan N'Dicka non ha avuto un infarto . Lo apprende l'ANSA da ambienti sanitari. Il giocatore resterà comunque ricoverato in ospedale (golssip)

In uscita il 16 aprile, il nuovo libro di Eleonora D’Errico La donna che odiava i corsetti racconta la vita sorprendente di Rosa Genoni . Sarta e stilista antesignana del made-in-italy, socialista e ... (vanityfair)

LOTITO: "LUIS ALBERTO NON ANDRÀ VIA GRATIS, HA FIRMATO UN CONTRATTO" - Mercato ora per ora Le parole di Luis Alberto, che ha resa pubblica l'intenzione di rescindere a giugno il contratto con i biancocelesti sono passate tutt'altro che inosservate. Dopo il ds Fabiani anc ...informazione

LOTITO: "LUIS ALBERTO NON ANDRà VIA GRATIS, HA FIRMATO UN CONTRATTO" - Le parole di Luis Alberto, che ha resa pubblica l'intenzione di rescindere a giugno il contratto con i biancocelesti sono passate tutt'altro che inosservate. Dopo il ds Fabiani anche il patron Lotito ...sportmediaset.mediaset

Fallout, Aaron Moten sulla preparazione fisica per le scene d'azione: "Ero dolorante ovunque" - Aaron Moten ed Ella Purnell hanno raccontato del duro lavoro fisico affrontato sul set di Fallout, la nuova serie post-apocalittica di Prime Video tratta dalla popolare saga di videogame.comingsoon