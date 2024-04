Come in tutta Italia, anche a Milano un gruppo di studenti ha protesta to davanti al Politecnico in polemica contro il bando dell’ accordo scientifico tra l’università milanese e gli atenei di ... (ilgiornaleditalia)

"Non accettabile falsare le competizioni". Atleta trans sbaraglia le avversarie - Ancora un esempio di follia woke nello sport americano, con un'atleta transessuale che sbaraglia le avversarie in una gara di velocità ...ilgiornale

Cgil, i Cpr da chiudere perché non rispettano i diritti umani - "I Cpr vanno chiusi in quanto non garantiscono il diritto d'asilo e il rispetto dei diritti umani. Accoglienza e inclusione devono essere le linee guida di nuove politiche dell'immigrazione nel segno ...ansa

Zendaya Che Tempo Che Fa, il dibattito: “Ho un livello accettabile di inglese grazie ai film in lingua originale, non alla scuola” - Ieri, 15 aprile, l’attrice statunitense di fama mondiale Zendaya è stata ospite di Fabio Fazio all’interno del programma “Che Tempo Che Fa“, in onda sul Nove. Durante l’intervista c’è stato modo per p ...tecnicadellascuola