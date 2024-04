“No | non è possibile” Ida Platano e il pubblico di Uomini e Donne a bocca aperta | il gesto di Mario e Pierpaolo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 15 aprile 2024) Lunedì e di nuovoin tv. Con Ida. A proposito, questa settimana il dating show di Maria De Filippi va regolarmente in onda ma la prossima si ferma. Mediaset ha infatti comunicato che al suo posto nei giorni di giovedì 25 e di venerdì 26 aprile 2024 ci sarà un appuntamento speciale con la soap opera La Promessa, eccezionalmente in versione extra-large. La decisione è stata presa per non disperdere i risultati eccezionali in termini di ascolti che il programma di Maria De Filippi è in grado di garantire all’azienda. Tanto per dare qualche numero, si è arrivati al 28,8% di share e ben 2 milioni e 884mila spettatori grazie alla scelta, poi mancata, di Brando. Ed è sempre sopra il 20%, un record per un programma tra i più longevi della tv. Anche il trono di Idasta incuriosendo e non poco ...