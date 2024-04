(Di lunedì 15 aprile 2024) Ilad hoc contro la chiusura delleper festività religiose non riconosciute dallo Stato è quasi pronto.: "Il provvedimento è in dirittura d'arrivo".

Scuole chiuse nelle festività non riconosciute dallo Stato, come ad esempio per feste ggiare la fine del Ramadam ? Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara prende una posizione... (leggo)

“Il provvedimento è in dirittura d’arrivo. Non sarà più possibile chiudere una scuola in occasione di una festività non riconosciuta dallo Stato” . Lo ha annunciato il ministro dell’Istruzione e del ... (secoloditalia)

No a scuole chiuse per il Ramadan, arriva il regolamento di Valditara: cosa dice la norma - Il regolamento ad hoc contro la chiusura delle scuole per festività religiose non riconosciute dallo Stato è quasi pronto ...fanpage

