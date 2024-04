Netanyahu | Iran aspetterà nervosamente

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 15 aprile 2024) 23.00 L'dovrà aspettare "senza sapere quando potrebbe arrivare l'attacco, proprio come ha fatto fare a Israele". Lo ha detto il premier israelianoad una riunione dei ministri del Likud."Israele risponderà all'attacco dell', ma lo farà in maniera saggia e non di pancia",ha aggiunto. Israele si è impegnato ad aggiornare gli Stati Uniti prima di qualsiasi attacco in modo da dare tempo alle truppe americane nella regione di prepararsi alla ritorsioneiana.