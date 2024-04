Nel 2023 un' edizione da record | oltre 2500 al via

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 aprile 2024) Sono stati2.500 i partecipanti alla scorsa Mezza Maratona di Prato. Un'da, rimasta negli annali per la grande festa che ha contagiato ogni angolo della città, resa ancor più incantevole dalla coreografia del Castello dell'Imperatore e di piazza delle Carceri. Un tale successo è stato possibile soprattutto grazie a chi ha deciso di correre in compagnia del proprio amico a quattro zampe, ma anche ai camminatori (insieme a Milena Megli), a chi ha scelto di esserci per dare un contributo alla Lega Fibrosi Cistica della Toscana o a chi, invece, lo ha fatto per commemorare Giovanni Iannelli, il giovane ciclista morto a causa di un incidente ad Alessandria, con le sorelle Margherita e Vittoria che, insieme agli amici presenti, hanno liberato in aria dei palloncini arancioni poco prima dello start. Il via ufficiale alla ...