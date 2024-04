Nei parchi di Milano prende piede lo “sfalcio ridotto” | cos’è e perché conviene tenere l’erba “alta”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ormai è deciso: in 54di, dal centro alla periferia, quest’anno sarà mantenuta l'erbaper favorire la biodiversità. Su queste aree, per un totale di 1,3 milioni di metri quadrati su circa 19 milioni di verde urbano gestiti direttamente dal Comune, l'erba dei prati sarà mantenuta piùe gli sfalci saranno ridotti. È il frutto di una scelta che il Comune dista portando avanti, come altre amministrazioni di molte città del mondo, per promuovere la sostenibilità ambientale e la biodiversità, come spiega Palazzo Marino. La pratica del cosiddetto "” apporta diversi benefici all'ecosistema urbano. Con la riduzione del taglio dell'erba, infatti, le specie che compongono il prato riescono a completare il loro ciclo vegetativo fino ...