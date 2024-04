' Ndrangheta in locali movida a Milano | sequestri e arresti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Il Gico del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf dista sequestrando, con la Polizia locale, 4 società che gestisconodi ristorazione all'interno del Mercato comunale milanese nel quartiere Isola, zona della, in un'inchiesta del pm della Dda Silvia Bonardi sulle infiltrazioni della ', che ha portato anche a un'ordinanza del gip Sonia Mancini di custodia cautelare in carcere per 14 persone. Indagini con al centro la cosca dei Piromalli di Gioia Tauro (Reggio Calabria) e le accuse di associazione mafiosa, estorsione, rapina, trasferimento fraudolento di valori e traffico illecito di rifiuti.