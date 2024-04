N’Dicka | l’annuncio della Roma | “Esclusi problemi cardiaci E’ stato dimesso”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 15 aprile 2024), 15 aprile 2024 – Arrivano ulteriori buone notizie sulle condizioni di salute di Evan. Lainfatti ha diramato un comunicato ufficiale, nel quale si legge quanto segue: “In seguito a un dolore acuto precordiale e alterazioni aspecifiche all’elettrocardiogramma effettuato in sala di prima urgenza allo stadio il giocatore Evan Ndicka e’ricoverato presso l’Ospedale Santa Mariamisericordia di Udine. Sono stati effettuati controlli cardiologici di primo e secondo livello risultati negativi per patologia cardiaca. Alla luce degli ultimi esami effettuati in mattinata il quadro clinico è compatibile per trauma toracico con minimo pneumotorace sinistro. Il calciatore èe effettuerà ulteriori controlli a. L’AS ...