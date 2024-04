Ndicka | la Roma | “Quadro clinico compatibile per trauma toracico con minimo pneumotorace sinistro”

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 15 aprile 2024) Adesso si può tirare definitivamente un sospiro di sollievo per Evan. Laha fornito ulteriori informazioni circa la sua situazione di salute. Nessuna problema di tipo cardiaco, il difensore ha avuto uncon un. Adessosarà dimesso e rientrerà a. Ieri la partita tra Udinese eè stata sospesa dopo che il difensorenista si è accasciato a terra. In un primo momento si è temuto il peggio. Poi, con il passare delle ore, le condizioni sono sensibilmente migliorate. Il comunicato della“In seguito a un dolore acuto precordiale e alterazioni aspecifiche all’elettrocardiogramma effettuato in sala di prima urgenza ...