Ndicka dimesso | per il difensore giallorosso ulteriori controlli a Roma

Il difensore giallorosso ha accusato un malore improvviso in occasione del match di ieri pomeriggio contro l'Udinese (golssip)

ULTIM'ORA, Ndicka dimesso dall'ospedale: il report della Roma | OneFootball - Dopo il grande spavento per Evan Ndicka è arrivato il momento del sospiro di sollievo. Portato in ospedale a Udine dopo il malore che lo ha colpito manifestandosi con un dolore al petto durante Udines ...onefootball

Ok dei medici per N'Dicka, il giocatore è rientrato a Roma - Evan N'Dicka è stato dimesso dall'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dov'era stato ricoverato in seguito al malore accusato durante Udinese-Roma. Gli accertamenti completati nella giorna ...udinetoday

Ndicka dimesso dall’ospedale di Udine - ROMA (ITALPRESS) - Nessuna patologia cardiaca. Evan Ndicka è stato dimesso dall'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dove era stato portato ieri ...quotidianodigela