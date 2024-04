NBA | Simone Fontecchio vuole rimanere a Detroit | “Spero che questo rapporto duri a lungo”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 aprile 2024)ha appena chiuso la sua seconda stagione in NBA. Un’annata un po’ più movimentata della precedente, a causa dello scambio che lo ha visto passare dagli Utah Jazz aiPistons. L’ala della Nazionale italiana ha giocato soltanto 16 partite nella Motown dopo le 50 presenze a Salt Lake City, a causa di un problema all’alluce che lo ha tenuto fuori nel finale di stagione in cui la squadra di Monty Williams non aveva più nulla da chiedere alla propria annata.ha sentito però la fiducia della sua nuova franchigia, che vede in lui un possibile pezzo importante per la ricostruzione futura. Nella conferenza stampa di fine stagione, l’ex Milano ha espresso la sua volontà dinel Michigan: “Non vedo l’ora del futuro. Amo questa organizzazione e lavoreremo insieme per far ...