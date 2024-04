Nazionale U21 | azzurrini al Tournoi Maurice Revello dopo tredici anni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 aprile 2024) LaU21 si prepara al rientro in campo per la cinquantesima edizione del ‘’, che si terrà in Francia. Glinon partecipano alla manifestazione da 13e scenderà in campo tra lunedì 3 a domenica 16 giugno. E’ prevista la presenza di dieci squadre, divise in due gironi da cinque. L’Italia è stata inserita nel Gruppo B con Ucraina, Egitto, Giappone e Panama e giocherà la prima partita martedì 4 giugno alle 15:00 contro il Giappone. Seguirà la sfida con l’Ucraina, quella contro Panama e infine Italia-Egitto. Nel Gruppo A sono invece presenti Arabia Saudita, Costa d’Avorio, Francia, Messico e Corea del Sud. SportFace.