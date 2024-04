NASCAR Cup Series | Elliott sorride in Texas e torna a vincere

(Di lunedì 15 aprile 2024) ChasenellaCup. L’ex campione della serie, beniamino del pubblico, ritrova il successo alMotor Speedway, il #9 di Hendrick Motorsports e Chevrolet non vinceva dalla sfida di Talladega dell’ottobre 2022. 19ma gioia in carriera per l’americano che non si imponeva da oltre trentasei manifestazioni. Kyle Larson (Hendrick Motorsports Chevrolet #5) ha dominato la Stage 1 senza particolari problemi. Il californiano, reduce da una settimana caratterizzata dai test ad Indianapolis in vista della 500 Miglia di fine maggio, ha fatto la differenza dalla pole-position con margine sulla concorrenza. Tutto è cambiato dopo oltre 100 giri, il leader della corsa ha infatti dovuto rientrare ai box perdendo due giri per aver perso in pista una ruota. Denny ...

