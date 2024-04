Nardi | questa fa male | manca 5 match-point | poi si infortuna e cede a Seyboth-Wild nel 1° turno a Bucarest

(Di lunedì 15 aprile 2024) Un epilogo davvero poco fortunato per Luca. Il tennis nostrano (n.81 del ranking) è stato sconfitto dal brasiliano Thiago(n.67 del mondo) con il punteggio di 6-3 6-7 (5) 7-6 (3) dopo 3 ore e 16 minuti di partita nel primodell’ATP250 di. Sulla terra rossa rumena sembrava che la partita sorridesse al pesare nel terzo set, avanti 5-3 e con cinquenon sfruttati. Poi la caduta e l’infortunio alla caviglia che nei fatti affossa il nostro portacolori e regala il successo al sudamericano. PRIMO SET – Poca concretezza nel gioco diche prima non sfrutta le sue chance “break” nel primo e terzo game e poi subisce lo strappo del brasiliano nel quarto, che con il dritto fa decisamenteal ...

