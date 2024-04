Napolitano conquista Madrid

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 aprile 2024) Stefanochiude con un successo la settimana perfetta nel challenger di(120mila euro di montepremi, terra battuta). Il milanese d’adozione si è fatto il regalo ideale per il ventinovesimo compleanno (festeggiato il giorno precedente), imponendosi nella finale giocata contro lo svizzero Leandro Riedi con un doppio 6/3 in una partita durata 1h19’, doveha tenuto sempre le redini dell’incontro, operando due break nel primo parziale e uno nel secondo, chiudendo la contesa al quarto match point. Il trionfo spagnolo è il terzo della carriera a livello challenger dopo quelli indoor di Ortisei nel 2016 superando Alessandro Giannessi e dello scorso febbraio sul cemento di Bangalore ai danni del coreano Seong Chang Hong. Stefano supera di gran lunga il numero 152 che rappresentava il proprio best ranking, per ...