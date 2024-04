Napoli tra i “peggiori Campioni” di sempre | stagione orribile

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ladelè stata un vero e proprio disastro finora, soprattutto venendo dalla conquista dello scudetto. I numeri condannano il. Nella scorsailè stato capace di compiere un percorso imperioso in Serie A, riuscendo a conquistare lo scudetto con estrema facilità, ma grazie ad un gioco entusiasmante ed un gruppo compatto. In questasi è rotto tutto di quel, di cui non è rimasto completamente nulla. Il rendimento deid’Italia è stato disastroso finora, ma la sensazione è che in queste ultime sei partite si continuerà con questo trend. I numeri condannano iltra iclub didopo aver vinto lo ...