Napoli | spunta il nome di Gasperini per la panchina azzurra

Il pareggio col Frosinone certifica l’ addio del Napoli alla Champions . l’Europa League o Conference sarebbero una magra consolazione per la società dopo lo scudetto. NOTIZIE CALCIO Napoli – Un dato ... (napolipiu)

Francesco Calzona ha caricato il Napoli sull’orgoglio dei campioni d’Italia per motivarli in vista della sfida col Frosinone. Notizie calcio Napoli – Francesco Calzona sa bene come caricare il suo ... (napolipiu)