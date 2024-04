Napoli report | terapie per Juan Jesus e Contini

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 15 aprile 2024) Dopo il pareggio contro il Frosinone, ilè tornato ad allenarsi a Castelvolturno., fermato da una sciatalgia, ha svolto; insieme a lui, anche il terzo portiere azzurro Nikita. Mathias Olivera continua il lavoro personalizzato in campo. IldelGli azzurri preparano il match contro l’Empoli in programma sabato allo Stadio Castellani per la 33esima giornata di Serie A. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato ieri dal primo minuto sono stati impegnati in lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa si sono allenato sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione ed esercitazione tecnica. Finale di seduta dedicato a lavoro di possesso palla. Olivera ha svolto lavoro personalizzato in campo. ...