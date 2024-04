Napoli | la contestazione di ieri e quello che sarà…

(Di lunedì 15 aprile 2024) Le contestazioni dei tifosi del: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Cori e fischi alla squadra al Maradona nel pareggio interno contro il Frosinone. Anche il presidente De Laurentiis ha assistito al match ed ascoltato la. Il popolo del Maradona contesta la squadra e il club”. I giocatori e il presidente del“I giocatori chiedono scusa in campo con le mani (chi applaude, chi le congiunge e chi le alza). E Aurelio De Laurentiis ascolta i cori e assiste alla scena dalla tribuna Autorità. Allo stadio ci sono tre elementi dello stessoin difficoltà, con tre visuali differenti e una sola prospettiva: il futuro”. Il domani Lo sguardo è già rivolto al domani, allungato dall’ennesimo crollo della stagione e da una rimonta subita dal ...

