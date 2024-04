Napoli-Frosinone…e quello che verrà…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 15 aprile 2024) Il 2-2 trae Frosinone al Maradona: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Non c’è nulla capace di risvegliare in maniera definitiva questo, nemmeno le tante motivazioni che c’erano nella gara con il Frosinone”.…svogliato “Neanche cinquantamila tifosi, la voglia di vendicare l’umiliante 4-0 in Coppa Italia, di chiudere la stagione a testa alta o magari il primo ritorno al Maradona di Spalletti soltanto per lei (come diceva lui). Niente: nulla riesce a risvegliare iluna volta per tutte. Un passo avanti e due indietro”.: Monza è ormai un ricordo? “E così, dopo i 13 minuti di show a Monza, alle 14.30 di ieri è tornato tutto alla mesta normalità di questi mesi: l’ennesima occasione sprecata, l’ennesima prestazione ...