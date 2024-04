Napoli | ennesima prova stagionale…E Calzona…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 15 aprile 2024) Il pareggio casalingo delcontro il Forosinone: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna de Il Mattino. “Gli azzurri sembrano quei fastidiosi pop up che compaiono all’improvviso, disturbano l’avversario e poi spariscono. Proprio come le pubblicità del web, però, alle volte fanno il loro dovere, come in occasione del gol di Politano o del raddoppio di Osimhen. Ma non basta”., le due curve… “Si parte nel clima irreale delle due curve in silenzio di protesta nei confronti di una squadra accusata di essere troppo pigra. E per alzare la temperatura ci vuole proprio la prodezza di Politano, che conferma il suo momento di forma clamorosa”. Na…Politano “Lo hanno capito bene anche i compagni che di fatto lo cercano costantemente, in attesa che dal suo piede possa venire fuori qualcosa di buono. Il...