Napoli due colpi in difesa | Manna ha un pallino fisso David per il post Osimhen

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ilpunta a rinforzare lacon Martinez Quarta e un altro centrale di esperienza. In attacco piace Jonathancome possibile erede di. Calciomercato– Ilè già proiettato alla prossima stagione e al necessario rinnovamento della rosa dopo l’annata fallimentare. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il presidente De Laurentiis dovrà investire pesantemente sul mercato, senza più affidarsi a scommesse come fatto in passato con Natan e Lindstrom. La priorità sembra essere il reparto difensivo, con il grave errore di non aver puntellato il pacchetto arretrato con un elemento di esperienza internazionale. “Non aver investito su un difensore di esperienza internazionale resta il più grave errore ed è da lì che ilripartirà. Servono ...