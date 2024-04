(Di lunedì 15 aprile 2024) Come riporta il giornalista iberico Ignasi Rosell, sabato scorso, durante unmattutino in vista dell’ATP 500 di Barcellona, in cui esordirà domani, lo spagnolo Rafaelha battuto per 6-1 il russo Andrey, che stamane è sceso al numero 8 del ranking mondiale. Il russo, che ha ceduto lo scettro del torneo di Montecarlo, vinto nel 2023, all’ellenico Stefanos Tsitsipas, è stato nettamente superato dall’iberico, che si è anche sorpreso positivamente per la propria resa al servizio nonostante la piccola quantità di allenamenti, lanciando ottimi segnali in vista del match di domani. La partecipazione al torneo catalano è stata confermata oggi in conferenza stampa da: “Essere a Barcellona è un regalo, sono venuto qui all’ultimo minuto, perché non sapevo se avrei giocato, ma domani sarò in campo. Lo ...

Nadal scatenato in allenamento: travolge Rublev, punteggio netto in un set - Come riporta il giornalista iberico Ignasi Rosell, sabato scorso, durante un allenamento mattutino in vista dell'ATP 500 di Barcellona, in cui esordirà domani, lo spagnolo Rafael Nadal ha battuto per ...oasport

Panatta, la previsione su Sinner scatena i fan. Poi parole al miele per Nadal - Poi ha usato parole al miele per il grande tennista spagnolo Rafa Nadal: "Entry list per gli Internazionali Ci credo poco che venga a giocare. Spero non ci sia, ma non per il torneo, ma perché dopo ...areanapoli

Atp Estoril - Una decisione dell'arbitro fa discutere: scoppia la polemica sui social - Giudizio davvero incredibile del giudice di sedia in punto piuttosto importante del match. Le proteste di Nuno Borges sono vane ...tennisworlditalia