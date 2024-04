Nadal rientra a Barcellona | l’annuncio toccante | “la mia ultima volta | un regalo”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 15 aprile 2024) Rafaelci sarà. Può esultare il pubblico dell’ATP diche domani, martedì 16 aprile, vedrà in campo il campione maiorchino contro Flavio Cobolli. Probabilmente per l’. La conferma sulla sua presenza è arrivata oggi in una conferenza stampa tenuta presso il “Real Club de Tenis Barcelona-1899”. “Sono arrivato qui per una decisione dell’ultimo minuto, perché non sapevo se avrei potuto giocare. Domani sarò in campo – ha spiegato Rafaai giornalisti -. Ho pensato ‘posso o non posso?’. Sono stati due anni difficili. Vengo da un’importante operazione all’anca, che richiede tempo per riprendersi. Succedono cose nel corpo e non sono riuscito a seguire il programma che avevo. A questo punto della mia carriera, mi trovo in una situazione diversa. Per me è un ...