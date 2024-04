Nacon House apre le porte a Milano durante la Design Week

(Di lunedì 15 aprile 2024) Laè disponibile a, consentendo in questo modo ai videogiocatori di vivere “un’esperienza rivoluzionaria” nel cuore della città piena di divertimento, tecnologia e gusto. Non è solo una casa, è un’oasi di socializzazione dove vivere serate indimenticabili con gli amici. Immergersi in un’atmosfera vibrante tra mega tv, console, food & drink e sane chiacchierate tra amici.è un piccolo loft, davvero “cozy”: comfort moderno, tecnologia d’avanguardia e un’anima giovane si fondono per creare un ambiente accogliente e stimolante. Alla realizzazione del progetto hanno collaborato diversi partner, ognuno attribuendo un tocco unico e funzionale che ha reso speciale questa idea ambizioso. Cosa si può fare all’interno della casa? Guardare film, serie tv o spettacoli avvincenti ...

