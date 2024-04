Musica ad alto volume in piena notte | chiuso un locale a Latina

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 15 aprile 2024) Tiene laadper tutta launnotturno al centro diper disturbo delle quiete pubblica. Controlli della Polizia a: scopertoche creava disagi alla cittadinanza – Ilcorrieredellacitta.comQuiete pubblica messa a repentaglio nella zona di. In queste ore, gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti presso undella zona, che questaaveva organizzato uno spettacolo all’interno del proprio spazio: una situazione che violava le norme del pubblico spettacolo, dove laalta ha tenuto in piedi tutti i residenti che vivevano nel vicinato e avrebbero voluto dormire per la giornata di lavoro ...