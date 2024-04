Museo della Pace nella fabbrica d’armi La proposta al tavolo del Consiglio

(Di lunedì 15 aprile 2024) Creare un, dove una volta si confezionavano armi di guerra. Nelcomunale di questa sera verrà discussa la mozionelista Solidarietà civica indipendente, che punta alla riconversione e valorizzazione dell’ex Saronio, lachimica, dismessa da decenni e in stato di abbandono, dove ai tempi del Fascismo si producevano arsenico, fosgene e un composto psico-attivo chiamato "sostanza p". Una volta bonificata e restituita alla collettività, la grande area di 45mila metri quadratifrazione di Riozzo potrebbe ospitare "un percorso visivo dedicato ai temilegalità estoria del territorio, con materiali interattivi, riproduzioni digitali ...

Svetta imponente nel cuore di Milano , in quello che oggi è considerato uno dei luoghi più alla moda della città: stiamo parlando di Palazzo Bagatti Valsecchi , una dimora storica che è stata ... (dilei)

Sarà il Museo della Moda di Napoli, con i suoi splendidi spazi espositivi all’interno del complesso monumentale della Fondazione Mondragone, in piazzetta Mondragone 18 – da alcuni anni fucina di ... (ildenaro)

Prosegue la terza edizione del festival ’Fact Checking’ . Una rassegna che porta i libri della collana di Laterza, diretta da Carlo Greppi, in giro per la Toscana e la Liguria di Levante. La rete ... (lanazione)

In 220 su sella e pedali per onorare la memoria di Matteotti con le tappe nei luoghi della sua vita - ROVIGO - Una splendida giornata di sole ha fatto da perfetto scenario alla biciclettata che per tutta la domenica si è dispiegata lungo alcuni dei luoghi del Polesine che hanno ...ilgazzettino

Verdecoprente Umbria Fest: dieci appuntamenti con artisti da tutta Italia. Da aprile ad agosto l'arte invade l'amerino - in una collaborazione con L'Orologio/Sistema Museo nel mese del Maggio dei Libri e nella Notte Europea dei Musei; Tra giugno e agosto appuntamento con Al passo.Trilogia della terra del Teatro ...ilmessaggero

Selezione di eventi da non perdere alla Biennale d’Arte di Venezia 2024 - Sono i giorni dell’apertura della 60. Biennale Arte e il calendario è fitto di eventi tra performance, festival e mostre. Ecco la nostra selezione Moltissimi sono gli appuntamenti veneziani programmat ...artribune