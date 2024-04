Muore dopo malore in campo | il calcio piange Mattia Giani

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 15 aprile 2024) .in, non ce l’ha fatta, 26 anni, attaccante del Castelfiorentino United accasciatosi indomenica 14 aprile durante la partita con Lanciotto Campi allo stadio Ballerini di Campi Bisenzio., di Ponte a Egola, Comune di San Miniato, Pisa, cresciuto calcisticamente nell’Empoli, è morto lunedì 15 aprile all’ospedale fiorentino di Careggi. Il calciatore ha accusato undurante la partita del campionato di Eccellenza Toscana. Le condizioni erano apparse subito gravissime.era stato trasportato a Careggi in codice rosso. La gara era stata sospesa. Il cordoglio del Comune di Castelfiorentino: “In questi momenti mancano decisamente le parole. ...