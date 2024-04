MOVIOLA Sassuolo-Milan | fuorigioco millimetrico di Chukwueze e il contatto Musah-Boloca è da rigore?

Sassuolo-Milan, la MOVIOLA: Massa pochi errori, ma rischia su Musah - Sufficiente la partita di Massa, deficitario sulla rilevazione dei falli (gli ha detto bene su Musah). Due gol annullati a Chukwueze per centimetri (e forse meno), sempre con un amen di spalla oltre.corrieredellosport

Sassuolo-Milan, MOVIOLA: due gol annullati e rigore negato, Var nel mirino - Non stava attraversando un momento felice Massa – scelto da Rocchi per Sassuolo-Milan – che era rientrato discretamente (pur con qualche errore) in Empoli-Torino reduce da un periodo-no (Incerto in ...sport.virgilio

Sassuolo Milan, la MOVIOLA dei giornali: «Massa promosso, giusto annullare i gol a Chukwueze» - Sassuolo Milan, la MOVIOLA dei giornali: «Massa promosso con un 6,5 in pagella, giusto annullare i gol a Chukwueze» La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sui casi da MOVIOLA della ...milannews24