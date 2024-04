Moviola Inter-Cagliari | gol del 2-2 mano! Uno scandalo convalidarlo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 15 aprile 2024)ha avuto Fourneau come arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per la trentaduesima giornata di Serie A 2023-2024 e finito 2-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Roma 1, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Francesco Fourneau voto 4. Deve prendere un votaccio, anche se è giusto fare nomi e cognomi dei veri responsabili dell’ennesimo scempio arbitrale di questa Serie A: il VAR Marco Di Bello e l’assistente VAR Paolo Valeri. Al 12? Matteo Darmian pesca Alexis Sanchez in posizione regolare, da lui nasce l’assist per l’1-0 di Marcus Thuram. Chiede rigore Alessandro Bastoni al 24?, ma l’vento di Alessandro Di Pardo in scivolata in area è nettamente prima sul ...