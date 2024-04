Mountain bike | l’Italia brilla in tutti settori al debutto in Coppa del Mondo a Mairipora

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 aprile 2024) La stagione 2024 delladeldiè cominciata dalla nuova e atipica pista brasiliana di: un fine settimana che ha regalato alcune gioie e buone indicazioni per i colori italiani, un anno olimpico che è cominciato con il piede giusto con ottimi piazzamenti che non erano sicuramente scontati alla vigilia. Il piazzamento che è da mettere maggiormente in mostra è il quarto posto di Chiara Teocchi nella prova élite femminile. La bergamasca ha colto il miglior risultato della carriera indel, dimostrando di potersela giocare con le migliori del. La consigliera federale ha lottato per larghi tratti della gara per il podio, salvo poi inchinarsi ad Haley Batten, poi arrivata terza. Bene anche Greta Seiwald, ...