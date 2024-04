MotoGp | un SuperVinales vince ad Austin in rimonta

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 15 aprile 2024) Roma, 15 apr. (askanews) – Un super Vinales si aggiudica anche la domenica ad. “Batman Maverick”, partito dalla pole, era scivolato in mezzo al gruppo dopo un contatto al via. Grandello spagnolo, alla prima vittoria in gara lunga con Aprilia, che ha chiuso davanti ad Acosta e Bastianini. 4° Martin, 5° Bagnaia. Potevanorla in tanti; al comando di un Gp rocambolesco e adrenalico si sono alternati prima Acosta, il fenomeno diciannovenne arrivato al secondo podio in due gare (“ero felice come un bimbo”), poi Martin, il leader del mondiale, persino Marquez che all’undicesimo passaggio s’è messo davanti con una staccata formidabile, per poi cadere poche curve dopo. Nel frattempo Vinales sigillava unaspettacolare, dopo una partenza incerta. Scattato dalla pole, nell’imbuto della prima curva ...