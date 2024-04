MotoGP | GP Spagna 2024 | programma | date | orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 aprile 2024) Lalascia l’America per tornare in terra europea, con l’atteso Gran Premio di. Il motomondiale si reca a Jerez per il quarto appuntamento della stagione, pronto a disputare un weekend caro a molti personaggi in griglia. Non mancano infatti gli spagnoli, dai fratelli Marquez a Jorge Martin, passando per Maverick Vinales e Aleix Espargaro fino alla nuova leva Pedro Acosta. Si scenderà in pista tra il 26 e il 28 aprile, concedendo due settimane di pausa a team e piloti dopo la gara statunitense. Il fine settimana prevede due gare, con il Gran Premio domenicale accompagnato, come di consueto, dalla sprint del sabato. I piloti scenderanno in pista per la prima volta giovedì 26 aprile alle 10:45, quando scatterà il semaforo delle prove libere 1. Il prequalifiche andrà poi in scena alle 15:00, a chiudere così il primo ...