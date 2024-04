MotoGp | delusione Bagnaia ad Austin | “Devo correre in difesa”

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024), 15 aprile 2024 – Che è successo a Pecco? Difficile dirlo. L’inizio di stagione 2024 è stato difficile e solo la gara della domenica in Qatar, al debutto, gli ha riservato gioie, per il resto è stata una strenuaal cospetto di piloti più veloci. E dopo la caduta di Portimao è arrivato un deludente quinto posto adche lo ha fatto precipitare a trenta punti di ritardo da Jorge Martin, che comunque ha fatto quarto e guadagnato pochi punti. Ma resta la situazione difficile del campione del mondo senza feeling con la Desmosedici, problemi di chattering e vibrazioni che gli impediscono di essere competitivo per la vittoria. In Texasè stato efficace per pochi giri, e sembrava aver ritmo per tenere i migliori, poi è arrivato degrado sul lato destro e chattering, così ...