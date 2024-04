Mo | Schlein | importante la richiesta di de-escalation del G7

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) "Ieri c'è stato un incontro del G7" con "ladi de-" che "troviamo"."Laal governo è fare tutto il possibile per contribuire ad una cessazione del conflitto e del fuoco".Lo ha detto la segretaria del Pd Ellyintervistata alla Stampa Estera."Siamo allo scontro su tutto in politica interna ma su questi temi, a partire dalle nostre posizioni, dialoghiamo", ha aggiunto."Il Pd, sin dall'inizio di questa recrudescenza del conflitto, chiede con forza un cessate il fuoco,di liberare gli ostaggi e portare aiuti umanitari. E'trovare un terreno di dialogo in politica internazionale".