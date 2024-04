Morto Viti | veterinario storico del Valdimontone Suo anche il trionfo di Vipera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 aprile 2024) Dopo una lunga malattia, iniziata prima dell’avvento del Covid, è scomparso Lorenzo, uno degli "storici" veterinari del Palio, quindi conosciuto un po’ da tutti, volto noto soprattutto nei fatidici quattro giorni. Nato a Fucecchio, dove è scomparso, il suo rapporto con il mondo senese è iniziato addirittura negli anni Ottanta, dove troviamo il suo primo successo per la Selva del capitano Fabio Rugani, per la carriera del 2 luglio 1987 quando vinse con l’accoppiata-Bonito da Silva. Poi inizia il lunghissimo rapporto con il, che comincia con il Palio del 16 agosto 1996 , quando arriva in stalla Penna Bianca e che prosegue fino al 2004 con Zilata Usa, per poi riprendere per la carriera di Provenzano del 2009 (Ilon) e che l’ha visto, dal 2011 assieme alla collega Elettra Merlini, ...