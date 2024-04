Morto Mattia Giani | il calciatore 26enne colpito da malore non ce l’ha fatta

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 15 aprile 2024) L’Italia del calcio è a lutto. E’, il giovanedaieri in campo a Campi Bisenzio durante una partita del campionato di Eccellenza., èquesta mattina all’ospedale di Careggi a Firenze: lo ha comunicato il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni, in un post su Facebook. “In questi momenti mancano decisamente le parole. Una tragedia terribile – ha scritto Falorni – Un dolore straziante. Possiamo solo stringerci tutti assieme in un abbraccio fortissimo alla famiglia, e alla sua società di appartenenza. Riposa in pace“.si era sentito male dopo un quarto d’ora di gioco della sfida di ieri, che è ...