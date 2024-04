Morto dopo il malore in campo | il calcio piange il giovane calciatore

Malore in campo nella partita di Eccellenza, muore il 26enne Mattia Giani - L’annuncio del sindaco di Castelfiorentino. Il giovane era stato ricoverato in ospedale, ma non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita ...lanuovasardegna

Dramma in Eccellenza, è Morto Mattia Giani. Aveva accusato un malore in campo - Il 26enne era stato immediatamente trasferito all'ospedale di Careggi a Firenze dopo che il suo cuore aveva smesso di battere per alcuni minuti. Nonostante l'intervento dei sanitari però non c'è stato ...torinogranata

Mattia Giani, Morto il calciatore di 26 anni: aveva avuto un malore in campo. Sugli spalti famiglia sotto choc. Il cordoglio dell'Empoli: che dolore - È Morto all'ospedale di Careggi il calciatore 26enne che ieri aveva accusato un malore sul campo dello stadio comunale di Campi Bisenzio (Firenze) durante la gara del campionato ...ilgazzettino